Стало известно, почему VAR не наказал вратаря «Кристал Пэлас» за игру рукой вне штрафной

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон сыграл рукой вне штрафной площади в первом тайме матча финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», этот эпизод остался незамеченным главным арбитром Стюартом Атвеллом. Эксперт Гари Линекер в эфире привёл официальное объяснение, почему в эпизод не вмешался VAR.

Фото: Кадр из трансляции

«Направление, в котором движется Эрлинг Холанд, сделало возможным, но не очевидным шанс забить гол», — приводит слова Линекера talkSPORT cо ссылкой на BBC.

На момент написания новости «Кристал Пэлас» побеждает в матче со счётом 1:0, гол на счету Эберечи Эзе. Мяч Даниэля Муньоса на 58-й минуте не был засчитан из-за офсайда.