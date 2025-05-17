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Стало известно, почему VAR не наказал вратаря «Кристал Пэлас» за игру рукой вне штрафной

Стало известно, почему VAR не наказал вратаря «Кристал Пэлас» за игру рукой вне штрафной
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Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон сыграл рукой вне штрафной площади в первом тайме матча финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», этот эпизод остался незамеченным главным арбитром Стюартом Атвеллом. Эксперт Гари Линекер в эфире привёл официальное объяснение, почему в эпизод не вмешался VAR.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

Фото: Кадр из трансляции

«Направление, в котором движется Эрлинг Холанд, сделало возможным, но не очевидным шанс забить гол», — приводит слова Линекера talkSPORT cо ссылкой на BBC.

На момент написания новости «Кристал Пэлас» побеждает в матче со счётом 1:0, гол на счету Эберечи Эзе. Мяч Даниэля Муньоса на 58-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

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