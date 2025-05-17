«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: Муньос удвоил преимущество «орлов», но мяч отменили

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В эти минуты проходит финальный матч Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу «орлов».

На 59-й минуте защитник Даниэль Муньос удвоил преимущество «Кристал Пэлас», но мяч был отменён из-за офсайда.

На стадии полуфинала соревнования «Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» со счётом 3:0. На аналогичной стадии «Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале минувшего розыгрыша турнира «красные дьяволы» победили «горожан» со счётом 2:1.