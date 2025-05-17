Низовцев: в этом сезоне «Балтика» стала лучшей в лучшей лиге мира

Экс-футболист сборной Казахстана и лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев высказался о досрочной победе калининградцев в Первой лиге после ничьей с «Енисеем» (0:0) в матче 33-го тура.

«Поздравляю «Балтику» с чемпионством! Болельщиков, калининградцев, игроков и тренерский штаб. Выполнили задачу, вышли в РПЛ с первого места. Город ждал, за год соскучился по Премьер-Лиге. Честь и хвала всем!

Конечно, в РПЛ можно попасть и через стыковые матчи. Но если выходишь с первого места, это даёт психологический заряд. В этом сезоне «Балтика» стала лучшей в лучшей лиге мира!» — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За тур до конца чемпионата калининградская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 68 очками.