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Низовцев: в этом сезоне «Балтика» стала лучшей в лучшей лиге мира

Низовцев: в этом сезоне «Балтика» стала лучшей в лучшей лиге мира
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Экс-футболист сборной Казахстана и лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев высказался о досрочной победе калининградцев в Первой лиге после ничьей с «Енисеем» (0:0) в матче 33-го тура.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

«Поздравляю «Балтику» с чемпионством! Болельщиков, калининградцев, игроков и тренерский штаб. Выполнили задачу, вышли в РПЛ с первого места. Город ждал, за год соскучился по Премьер-Лиге. Честь и хвала всем!

Конечно, в РПЛ можно попасть и через стыковые матчи. Но если выходишь с первого места, это даёт психологический заряд. В этом сезоне «Балтика» стала лучшей в лучшей лиге мира!» — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За тур до конца чемпионата калининградская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 68 очками.

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