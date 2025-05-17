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Видео: эмоциональная встреча Вагнера, Дуду и Карвальо с представителями ЦСКА

Видео: эмоциональная встреча Вагнера, Дуду и Карвальо с представителями ЦСКА
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Бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав, Сеаренсе Дуду и Даниэл Карвальо тепло встретились с представителями армейской команды, которых увидели в Москве. Спортсмены прилетели в столицу Российской Федерации на памятный гала-матч в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

Права на видео принадлежат ПФК ЦСКА. Посмотреть его можно в группе ЦСКА во «ВКонтакте».

Завтра, 18 мая, легенды ЦСКА, принимавшие участие в завоевании первого еврокубка для России, сыграют с командой мира, в которую в том числе включены игроки команд, которых ЦСКА обыграл на пути к победе в Кубке УЕФА в 2005 году.

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