Стадион клуба «Пари Нижний Новгород» сменит название на «Совкомбанк Арена»

«Пари Нижний Новгород» на своём сайте объявил о начале сотрудничестве с «Совкомбанком», в результате которого стадион в Нижнем Новгороде с сезона-2025/2026 будет называться «Совкомбанк Арена». Соглашение между сторонами рассчитано на три года, вероятно, нейминг стадиона рассчитан на этот же срок.

«Пари НН» выступает в Российской Премьер-Лиге с 2021 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда в 28 матчах набрала 26 очков и располагается на 13-м месте, позволяющем по итогам кампании сыграть в стыковых матчах за право остаться в лиге. Командой с 9 октября 2024 года руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко.