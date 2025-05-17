Стадион клуба «Пари Нижний Новгород» сменит название на «Совкомбанк Арена»
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«Пари Нижний Новгород» на своём сайте объявил о начале сотрудничестве с «Совкомбанком», в результате которого стадион в Нижнем Новгороде с сезона-2025/2026 будет называться «Совкомбанк Арена». Соглашение между сторонами рассчитано на три года, вероятно, нейминг стадиона рассчитан на этот же срок.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18' 1:1 Грулёв – 67'
Удаления: Босельи – 43' / нет
«Пари НН» выступает в Российской Премьер-Лиге с 2021 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда в 28 матчах набрала 26 очков и располагается на 13-м месте, позволяющем по итогам кампании сыграть в стыковых матчах за право остаться в лиге. Командой с 9 октября 2024 года руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко.
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