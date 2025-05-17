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Дидье Дрогба поблагодарил ЦСКА за приглашение в Москву на гала-матч Кубка УЕФА

Дидье Дрогба поблагодарил ЦСКА за приглашение в Москву на гала-матч Кубка УЕФА
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Бывший нападающий «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба поблагодарил ЦСКА за приглашение в Москву на гала-матч, посвящённый 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Напомним, об участии Дрогба в гала-матче стало известно 14 мая.

«Спасибо за приглашение. О Москве у меня много хороших воспоминаний. Помню тот финал Кубка УЕФА, смотрел его по телевизору. Здорово отпраздновать дату в 20 лет. Рад увидеться со своими знакомыми. Например, как Нжитап и Кудичини», — передаёт слова Дрогба корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Дидье Дрогба получил наибольшую популярность, выступая за лондонский «Челси». В составе «синих» нападающий четырежды выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.

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