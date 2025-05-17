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«Пари НН» — «Факел»: Грулёв сравнял счёт с пенальти на 67-й минуте

«Пари НН» — «Факел»: Грулёв сравнял счёт с пенальти на 67-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Факел». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

На 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав пенальти. Удар с 11 метров был назначен после вмешательства VAR. Ранее, на 18-й минуте, полузащитник гостей Ильнур Альшин открыл счёт после подачи с углового.

Фото: Кадр из трансляции

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков за 28 туров. Воронежский клуб заработал 16 очков после 28 игр и располагается на 16-й строчке.

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