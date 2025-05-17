«Пари НН» — «Факел»: Грулёв сравнял счёт с пенальти на 67-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Факел». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав пенальти. Удар с 11 метров был назначен после вмешательства VAR. Ранее, на 18-й минуте, полузащитник гостей Ильнур Альшин открыл счёт после подачи с углового.
Фото: Кадр из трансляции
«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков за 28 туров. Воронежский клуб заработал 16 очков после 28 игр и располагается на 16-й строчке.
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