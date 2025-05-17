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Экс-игрок «Челси» Жереми Нжитап назвал Москву одним из лучших городов мира

Экс-игрок «Челси» Жереми Нжитап назвал Москву одним из лучших городов мира
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Бывший полузащитник лондонского «Челси» Жереми Нжитап поделился впечатлениями от возвращения в Москву, а также высказался о предстоящем гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Очень рад приехать в город, с которым у меня много воспоминаний. Несколько раз играл в Москве. Это один из лучших городов мира, последний раз был тут на чемпионате мира в 2018 году.

Слишком многого от нас не ждите, мы давно не играли в футбол. Но когда на стадион приходят люди, это придаёт силы, так что мы будем на высоте. Жду хорошей игры от Дидье», — передаёт слова Нжитапа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005.

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