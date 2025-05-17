Экс-игрок «Челси» Нжитап обратился к Жиркову перед гала-матчем Кубка УЕФА с ЦСКА

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Жереми Нжитап, приехавший в Москву для участия в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА, обратился к бывшему футболисту армейцев Юрию Жиркову, который также должен принять участие в игре.

«Я не в самой лучшей форме, но хотел бы сейчас обратиться к Жиркову, чтобы он готовился к завтрашнему матчу (смеётся). Мы тоже готовимся», — передаёт слова Нжитапа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005.