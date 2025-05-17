Вагнер Лав: если Газзаев захочет, могу сыграть для него 90 минут

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав поделился эмоциями от возвращения в Москву для участия в предстоящем гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«После 12 лет перерыва я вернулся в Москву, это невероятно! Привёз сюда свою семью, встретил друзей. Теперь могу пообщаться с идолами футбола. Рад, что мой клуб меня отпустил. Если Газзаев захочет, я могу сыграть для него 90 минут (смеётся)», — передаёт слова Вагнера Лава корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005.