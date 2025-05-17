Вагнер Лав поделился эмоциями от встречи с президентом ЦСКА Евгением Гинером

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, встретившийся в Москве с президентом армейцев Евгением Гинером, назвал свои взаимоотношения с функционером «отношениями отца и сына». Бразилец примет участие в гала-матче в честь 20-летия завоевания московской командой Кубка УЕФА (ныне Лига Европы).

Права на видео принадлежат ПФК ЦСКА. Посмотреть его можно в группе ЦСКА во «ВКонтакте».

«Я столько времени не видел Карвальо, Дуду… Но ещё я счастлив, что встретил Гинера. Он создал семью, мы там играли. Мы стали настоящей семьёй. Я его очень чту. У нас были отношения отца и сына. Было очень трогательно обнять его», — передаёт слова Вагнера Лава корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч между легендами ЦСКА и Сборной Кубка УЕФА состоится завтра, 18 мая, и начнётся в 18:30 мск.