Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спортинга» Рожерио Фиделис: не сомневался, когда получил приглашение в Москву

Экс-игрок «Спортинга» Рожерио Фиделис: не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист лиссабонского «Спортинга» Рожерио Фиделис поблагодарил ЦСКА за приглашение в Москву на гала-матч, посвящённый 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Благодарю за приглашение. Ни на секунду не сомневался, когда получил приглашение. Несмотря на поражение в том матче, мы всё равно вошли в историю. Мы были уверены, что поднимем кубок над головой, потому что играли дома. На перерыв мы уходили с преимуществом, но во втором тайме эти два артиста — Вагнер и Карвальо — вышли во всеоружии. Один подавал, другой забивал. Хочу предупредить тех, кто против нас завтра будет играть, — молния дважды в одно место не бьёт (смеётся). Мы завтра выиграем», — передаёт слова Фиделиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005.

Материалы по теме
ЦСКА представил новую форму к 20-летию победы в Кубке УЕФА
Истории
ЦСКА представил новую форму к 20-летию победы в Кубке УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android