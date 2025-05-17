Экс-игрок «Спортинга» Рожерио Фиделис: не сомневался, когда получил приглашение в Москву

Бывший футболист лиссабонского «Спортинга» Рожерио Фиделис поблагодарил ЦСКА за приглашение в Москву на гала-матч, посвящённый 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Благодарю за приглашение. Ни на секунду не сомневался, когда получил приглашение. Несмотря на поражение в том матче, мы всё равно вошли в историю. Мы были уверены, что поднимем кубок над головой, потому что играли дома. На перерыв мы уходили с преимуществом, но во втором тайме эти два артиста — Вагнер и Карвальо — вышли во всеоружии. Один подавал, другой забивал. Хочу предупредить тех, кто против нас завтра будет играть, — молния дважды в одно место не бьёт (смеётся). Мы завтра выиграем», — передаёт слова Фиделиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005.