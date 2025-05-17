Александр Мостовой будет тренером сборной европейских звёзд в гала-матче с ЦСКА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что руководить Сборной Кубка УЕФА на гала-матче с ЦСКА в честь 20-летия победы армейцев в еврокубке будет прославленный российский экс-футболист Александр Мостовой.

«Тренером сборной европейских клубов будет Александр Мостовой», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Гала-матч состоится завтра, 18 мая, на «ВЭБ Арене» в Москве. Легенды ЦСКА, принимавшие участие в завоевании трофея, сыграют с футболистами команд, которые армейцы прошли на пути к титулу. Встреча начнётся в 18:30 мск.

Отметим, что в истории России только ЦСКА и «Зенит» (2008) становились победителями второго по значимости клубного турнира.