Дидье Дрогба передал привет тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку

Бывший нападающий «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба, прибывший в Москву для участия в гала-матче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, передал привет тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку.

«Я был очень рад выиграть трофей Лиги чемпионов, но несколько месяцев спустя я проиграл финал Кубка Африки.

Помню, Тимощук тогда провоцировал меня. Но это нормально. После игры мы друзья. Хотел бы передать привет Тимощуку», — передаёт слова Дрогба корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Дидье Дрогба получил наибольшую популярность, выступая за лондонский «Челси». В составе «синих» нападающий четырежды выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.