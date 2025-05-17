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Пари НН — Факел, результат матча 17 мая 2025, счёт 1:1, РПЛ 2024-2025

«Пари НН» в меньшинстве отыгрался в матче РПЛ с «Факелом» и покинул зону стыков
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Факел». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

На 18-й минуте полузащитник гостей Ильнур Альшин открыл счёт после подачи с углового. На 43-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник нижегородцев Хуан Босельи. На 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко покинула зону стыковых матчей. Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на 16-й строчке.

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