Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 17 мая

Сегодня, 17 мая, в 29-м туре Российской Премьер-Лиги состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей РПЛ 17 мая:

«Оренбург» — «Краснодар» — 1:2;

«Химки» — «Рубин» — 3:2;

«Пари Нижний Новгород» — «Факел» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков за 28 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 55 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 17 очками и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Динамо» Махачкала (27).