Вагнер Лав и Карвальо посетят матч ЦСКА с «Локомотивом»

Бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав и Даниэл Карвальо заявили, что посетят игру команды с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Если позволит погода, возьму свою семью. Буду болеть», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Я тоже буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Будем болеть на трибуне», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лав и Карвальо прилетели в Москву на гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Он состоится завтра, 18 мая. Игра с «Локомотивом» пройдёт на «РЖД Арене» 19 мая.