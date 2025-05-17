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Вагнер Лав и Карвальо посетят матч ЦСКА с «Локомотивом»

Вагнер Лав и Карвальо посетят матч ЦСКА с «Локомотивом»
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Бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав и Даниэл Карвальо заявили, что посетят игру команды с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Если позволит погода, возьму свою семью. Буду болеть», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Я тоже буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Будем болеть на трибуне», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лав и Карвальо прилетели в Москву на гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Он состоится завтра, 18 мая. Игра с «Локомотивом» пройдёт на «РЖД Арене» 19 мая.

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