Вагнер Лав и Карвальо посетят матч ЦСКА с «Локомотивом»
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Бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав и Даниэл Карвальо заявили, что посетят игру команды с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Если позволит погода, возьму свою семью. Буду болеть», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Я тоже буду на матче ЦСКА и «Локомотива». Будем болеть на трибуне», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Лав и Карвальо прилетели в Москву на гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Он состоится завтра, 18 мая. Игра с «Локомотивом» пройдёт на «РЖД Арене» 19 мая.
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