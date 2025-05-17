Гарри Кейн отреагировал на статус лучшего бомбардира Бундеслиги сезона-2024/2025
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в гонке бомбардиров Бундеслиги в прошедшем сезоне. Форвард забил 26 мячей за 31 матч.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 33' 0:2 Киммих – 53' 0:3 Гнабри – 80' 0:4 Кейн – 86'
Фото: Соцсети Гарри Кейна
«Эта [награда] возвращается домой со мной. Рад, что стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй год подряд, и это ещё более особенный момент, так как мы стали победителями Бундеслиги. Я бы не смог этого добиться без поддержки моих товарищей по команде!» — написал Кейн в соцсети Х.
Кейн опередил Патрика Шика из «Байера» на пять мячей. В прошлом сезоне англичанин также стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 36 мячей. Правда, он затратил на это на одну игру больше. Форвард перешёл в состав «Баварии» два сезона назад.
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