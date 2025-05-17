Гарри Кейн отреагировал на статус лучшего бомбардира Бундеслиги сезона-2024/2025

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в гонке бомбардиров Бундеслиги в прошедшем сезоне. Форвард забил 26 мячей за 31 матч.

Фото: Соцсети Гарри Кейна

«Эта [награда] возвращается домой со мной. Рад, что стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй год подряд, и это ещё более особенный момент, так как мы стали победителями Бундеслиги. Я бы не смог этого добиться без поддержки моих товарищей по команде!» — написал Кейн в соцсети Х.

Кейн опередил Патрика Шика из «Байера» на пять мячей. В прошлом сезоне англичанин также стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 36 мячей. Правда, он затратил на это на одну игру больше. Форвард перешёл в состав «Баварии» два сезона назад.