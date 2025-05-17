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Динамо — ЦСКА, результат матча 10-го тура женской Суперлиги, счёт 1:3, 17 мая 2025 года

ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» и вышел на первое место женской Суперлиги
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В эти минуты на поле «УТБ Новогорск-Динамо» завершился матч 10-го тура женской Суперлиги по футболу. Московское «Динамо» в дерби проиграло ЦСКА со счётом 1:3.

Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Яковлева – 2'     0:2 Плешкова – 6'     0:3 Семёнова – 61'     1:3 Ичен – 88'    

Счёт в матче открыли гости: уже на второй минуте отличилась Дарья Яковлева. Юлия Плешкова спустя четыре минуты удвоила преимущество команды, а Елизавета Семёнова на 61-й минуте довела счёт до разгромного. Единственный мяч футболистки «Динамо» забили на 88-й минуте: пенальти реализовала Бериван Ичен.

ЦСКА набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, опередив «Спартак» и «Зенит». У «Динамо» 13 очков и шестая строчка.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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