ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» и вышел на первое место женской Суперлиги

В эти минуты на поле «УТБ Новогорск-Динамо» завершился матч 10-го тура женской Суперлиги по футболу. Московское «Динамо» в дерби проиграло ЦСКА со счётом 1:3.

Счёт в матче открыли гости: уже на второй минуте отличилась Дарья Яковлева. Юлия Плешкова спустя четыре минуты удвоила преимущество команды, а Елизавета Семёнова на 61-й минуте довела счёт до разгромного. Единственный мяч футболистки «Динамо» забили на 88-й минуте: пенальти реализовала Бериван Ичен.

ЦСКА набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, опередив «Спартак» и «Зенит». У «Динамо» 13 очков и шестая строчка.