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Дзагоев и Тошич сыграют за ЦСКА в гала-матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Дзагоев и Тошич сыграют за ЦСКА в гала-матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывшие игроки армейцев Алан Дзагоев и Зоран Тошич сыграют в гала-матче Фонбет Первый Еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Гала-матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 18 мая.

«В состав ЦСКА-2005 войдут Зоран Тошич и Алан Дзагоев», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА сыграют команда легенд армейцев и сборная игроков европейских клубов, которых они победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

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