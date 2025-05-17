Дрогба рассказал, как экс-игрок ЦСКА Думбия начал карьеру за сборную Кот-д’Ивуара

Экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба рассказал об отношениях с соотечественником и бывшим нападающим московского ЦСКА Сейду Думбия.

«Вопрос о том, что у меня с Думбия был конфликт, большой сюрприз. Может быть, это было с главным тренером сборной. Хотел бы рассказать, как Сейду начал карьеру в сборной. Был тур, где команда играла несколько матчей. Нам не хватало игроков, мы пригласили его, где он забил голы. Горжусь карьерой Сейду и дружбой с ним. Я для него как старший брат», — передаёт слова Дрогба корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гала-матч Фонбет Первый Еврокубок пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Дидье Дрогба получил наибольшую популярность, выступая за лондонский «Челси». В составе «синих» нападающий четырежды выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.