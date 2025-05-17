Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чайка — Ротор, результат матча 33-го тура Первой лиги, счёт 1:0, 17 мая 2025 года

«Чайка» обыграла «Ротор» в матче Первой лиги
Комментарии

На стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги. Местная «Чайка» обыграла волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Библик – 12'    

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил Станислав Библик.

«Чайка» набрала 38 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В последнем матче сезона команда встретится с «Соколом». Все матчи заключительного тура Первой лиги пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск. «Ротор» с 47 очками располагается на восьмом месте. Волгоградцы в последнем туре сыграют дома с «Уфой».

Победителем Первой лиги сезона-2024/2025 cтала «Балтика», вернувшаяся в Российскую Премьер-Лигу спустя год.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Балтика» взломала Первую лигу. Как и с кем Талалаев вернул клуб в РПЛ?
«Балтика» взломала Первую лигу. Как и с кем Талалаев вернул клуб в РПЛ?

Как «Чайка» провела матч предыдущего тура:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android