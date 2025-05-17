«Чайка» обыграла «Ротор» в матче Первой лиги

На стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги. Местная «Чайка» обыграла волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил Станислав Библик.

«Чайка» набрала 38 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В последнем матче сезона команда встретится с «Соколом». Все матчи заключительного тура Первой лиги пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск. «Ротор» с 47 очками располагается на восьмом месте. Волгоградцы в последнем туре сыграют дома с «Уфой».

Победителем Первой лиги сезона-2024/2025 cтала «Балтика», вернувшаяся в Российскую Премьер-Лигу спустя год.

Как «Чайка» провела матч предыдущего тура: