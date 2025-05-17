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Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 17 мая

Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 17 мая
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Сегодня, 17 мая, в 33-м туре Мелбет Первой лиги состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 17 мая:

«СКА-Хабаровск» — «Родина» — 1:0;
«Балтика» — «Енисей» — 0:0;
«Сочи» — «Торпедо» — 0:1;
«Чайка» — «Ротор» — 1:0.

Победителем Первой лиги стала «Балтика», которая за тур до конца оторвалась от идущего вторым «Торпедо» на четыре очка. Калининградцы выиграли Первую лигу во второй раз в истории и вернулись в Российскую Премьер-Лигу спустя год.

Официально из Первой лиги вылетели владикавказская «Алания» и саратовский «Сокол».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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Лучшие голы прошлого тура:

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