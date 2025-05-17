«Кристал Пэлас» выиграл первый крупный трофей в своей истории

Лондонский «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка Англии, обыграв в финале «Манчестер Сити». Таким образом, «орлы» выиграли свой первый крупный трофей в истории. Клуб был основан в 1905 году.

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Орлы» одержали минимальную победу — 1:0. Таким образом, в следующем сезоне «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге Европы.

На 16-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе вывел свою команду вперёд. Отметим, что на 36-й минуте «Манчестер Сити» получил право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать Омар Мармуш. Удар египтянина парировал голкипер красно-синих Дин Хендерсон.