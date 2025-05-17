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Александр Елагин отреагировал на победу «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

Александр Елагин отреагировал на победу «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
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Известный футбольный журналист и комментатор Александр Елагин высказался о победе «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии. «Орлы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Таким образом, «орлы» выиграли свой первый крупный трофей в истории. Клуб был основан в 1905 году.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Кристал Пэлас»! Тренерская управляемая команда с талантливыми игроками и великолепным вратарём! Выжидательная (однозначно правильная) тактика Гласнера могла быта реализована только с классным вратарём! Виват, «Кристал Пэлас»!» — написал Елагин в телеграм-канале.

На 16-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе вывел свою команду вперёд. Отметим, что на 36-й минуте «Манчестер Сити» получил право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать Омар Мармуш. Удар египтянина парировал голкипер красно-синих Дин Хендерсон.

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