«Только он мог сотворить такое». Эзе — о победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, ставший автором победного мяча в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0), поделился эмоциями от победы в турнире.

«Это особенный момент, не знаю, что сказать. Спасибо богу, только он мог сотворить такое. Проявить такой дух и энергию в матче с командой, которая долгие годы была лучшей в мире… Это под силу только богу.

(Касаемо гола) Я не мог дышать, «Сити» хорошо держит мяч, пришлось потрудиться, чтобы что-то получить. Когда ты получаешь мяч в их штрафной, то должен использовать этот шанс.

Трудно подобрать слова, потому что я прошёл долгий путь ради того, чтобы быть здесь», — приводит слова Эзе BBC.

Для 26-летнего англичанина этот трофей стал первым в карьере.