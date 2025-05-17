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«Мы это заслужили». Вратарь «Кристал Пэлас» Хендерсон высказался о победе в Кубке Англии

«Мы это заслужили». Вратарь «Кристал Пэлас» Хендерсон высказался о победе в Кубке Англии
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Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0). Голкипер сыграл «на ноль» и отразил 11-метровый удар.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Это невероятно. Мы чувствовали, что сегодня будет наш день. Тренер разработал план игры, и мы его выполнили. Мы заслужили победу.

Отбитый пенальти? Если быть честным, Холанд мог бы и взять на себя инициативу. Он отдал мяч Мармушу, и я знал, в какую сторону он пробьёт. Я знал, что вытащу его.

Игра рукой за пределами штрафной? Мяч влетел в мою штрафную, и я знал, что всё в порядке, — какая разница?» — приводит слова Хендерсона ВВС.

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