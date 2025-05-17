Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:1).
Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'
«Мы не забили, так что поздравляем «Кристал Пэлас» с победой. Мы сделали всё, что могли. Сегодня мы были более агрессивны. Но если вы не будете забивать голы, то не сможете победить.
Мои игроки сыграли очень хорошо, намного лучше, чем в прошлом сезоне в финале с «Манчестер Юнайтед». Футбол иногда бывает таким. В концовке мы создали отличный шанс, мы были хороши в переходах мяча. Да, к сожалению, мы не смогли победить, но поздравляем «Кристал Пэлас», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
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