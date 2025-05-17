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Игрок «Факела» Калинин — о пенальти: мне куда руку деть? Отрезать?

Игрок «Факела» Калинин — о пенальти: мне куда руку деть? Отрезать?
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Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

«Обидно. У «Пари НН» ни одного момента и до удаления, и после. Не говорю, что пенальти несправедливый, мне попало в руку. Но мне куда её деть? Отрезать? Я же не могу как оловянный солдатик прыгать. Босельи меня тоже не хотел бить локтем, но это фол. Не знаю, мне нечего сказать», — передает слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» сравнял счёт на 67-й минуте, Вячеслав Грулёв реализовал пенальти в меньшинстве. У нижегородцев стало на одного игрока меньше с 43-й минуты, когда две жёлтые карточки за четыре минуты получил Хуан Босельи. Футболист пропустит последний тур чемпионата.

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