Игрок «Факела» Калинин — о пенальти: мне куда руку деть? Отрезать?

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

«Обидно. У «Пари НН» ни одного момента и до удаления, и после. Не говорю, что пенальти несправедливый, мне попало в руку. Но мне куда её деть? Отрезать? Я же не могу как оловянный солдатик прыгать. Босельи меня тоже не хотел бить локтем, но это фол. Не знаю, мне нечего сказать», — передает слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» сравнял счёт на 67-й минуте, Вячеслав Грулёв реализовал пенальти в меньшинстве. У нижегородцев стало на одного игрока меньше с 43-й минуты, когда две жёлтые карточки за четыре минуты получил Хуан Босельи. Футболист пропустит последний тур чемпионата.