Адиев объяснил, благодаря чему «Химки» в меньшинстве вырвали победу у «Рубина»

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев заявил, что целенаправленно рисковал в меньшинстве в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Химчане вырвали победу при неравных составах, забив на 90+2-й минуте.

— Первый тайм в нашем исполнении был довольно неплохим. Владели инициативой, создавали моменты. К сожалению, не забили сколько хотели. Второй тайм временами был рваным. «Рубин» хорошо действовал, а на некоторых отрезках лучше были мы. Добавили в реализации, забили, не бросили играть. Рад, что показали характер и вырвали очень важную для нас победу…

— Между тем даже ничьей вам могло не хватить для успешного финиша.

— Понимал это. Сказал помощникам: «Нам эта ничья ни туда, ни сюда, должны рисковать». Потому и замены делал с прицелом на обострение, даже в меньшинстве выпустил атакующего игрока. Хорошо, что наши решения привели к победе, — передаёт слова Адиева пресс-служба «Химок» в телеграм-канале.

«Химки» играли в меньшинстве с 76-й минуты после удаления за вторую жёлтую карточку защитника Эдгардо Фариньи. Благодаря этой победе команда Адиева набрала 29 очков и располагается в двух очках от зоны стыковых матчей. В последнем туре «Химки» сыграют со «Спартаком» 24 мая.