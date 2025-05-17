Кордоба стал пятым легионером с 10+ голами в трёх сезонах РПЛ подряд в XXI веке

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил свой 11-й мяч в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в матче 29-го тура с «Оренбургом» (2:1). Таким образом, нападающий в третьем сезоне подряд превысил отметку в 10 забитых мячей в РПЛ. В двух предыдущих чемпионатах на его счету 14 и 15 голов.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, ранее подобное достижение в РПЛ покорялось лишь четверым иностранным футболистам в XXI веке. Трижды отметку в 10 забитых мячей за сезон в РПЛ превзошли экс-форвард «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян, бывший нападающий «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун, экс-игрок красно-белых Квинси Промес и бывший нападающий сине-бело-голубых Халк.