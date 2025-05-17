Игрок «Факела» Альшин прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин высказался о матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:1).

«Итоговый счёт нас не устроил, тем более мы были большую часть времени в большинстве. Чуть неправильно начали второй тайм, «Пари НН» перестроился, поддавил нас, устраивал навал. Рука, пенальти — случайность. Естественно, рассчитывали на победу, моменты у нас были. Могли выжимать больше», — передаёт слова Альшина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко покинула зону стыковых матчей. Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на 16-й строчке.