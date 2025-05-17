Игрок «Факела» Альшин: мы в долгу у наших болельщиков, даже после вылета будем биться

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин после матча 29-го тура с «Пари НН» (1:1) высказался о самоотдаче футболистов воронежского клуба после вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

«Вы видели, как мы играем. Не ходим по полю пешком, отдаёмся. Даже после вылета будем так же играть, биться, потому что посмотрите, как ездят болельщики. Мы в долгу перед ними, не должны ударить в грязь лицом», — передаёт слова Альшина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко покинула зону стыковых матчей. Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на 16-й строчке.