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Игрок «Факела» Альшин: мы в долгу у наших болельщиков, даже после вылета будем биться

Игрок «Факела» Альшин: мы в долгу у наших болельщиков, даже после вылета будем биться
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин после матча 29-го тура с «Пари НН» (1:1) высказался о самоотдаче футболистов воронежского клуба после вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

«Вы видели, как мы играем. Не ходим по полю пешком, отдаёмся. Даже после вылета будем так же играть, биться, потому что посмотрите, как ездят болельщики. Мы в долгу перед ними, не должны ударить в грязь лицом», — передаёт слова Альшина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко покинула зону стыковых матчей. Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на 16-й строчке.

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