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Босельи получил две жёлтые за пять минут игры с «Факелом», он пропустит последний тур РПЛ

Босельи получил две жёлтые за пять минут игры с «Факелом», он пропустит последний тур РПЛ
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи был удалён по ходу матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1). Уругвайский легионер получил две жёлтые карточки за пять минут первого тайма и пропустит последний матч сезона с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

Примечательно, что в игре прошлого тура с «Крыльями Советов» Босельи оформил покер, забив два мяча с пенальти. Всего в нынешнем сезоне полузащитник в 29 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

«Пари НН» располагается на 12-й, спасительной строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. Столько же очков у идущего в зоне стыковых матчей махачкалинского «Динамо», но у него матч с «Ахматом» в запасе.

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