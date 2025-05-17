Босельи получил две жёлтые за пять минут игры с «Факелом», он пропустит последний тур РПЛ

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи был удалён по ходу матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1). Уругвайский легионер получил две жёлтые карточки за пять минут первого тайма и пропустит последний матч сезона с ЦСКА.

Примечательно, что в игре прошлого тура с «Крыльями Советов» Босельи оформил покер, забив два мяча с пенальти. Всего в нынешнем сезоне полузащитник в 29 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

«Пари НН» располагается на 12-й, спасительной строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. Столько же очков у идущего в зоне стыковых матчей махачкалинского «Динамо», но у него матч с «Ахматом» в запасе.