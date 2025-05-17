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Спортивный директор «Пари НН» Удальцов назвал задачу команды на конец сезона

Спортивный директор «Пари НН» Удальцов назвал задачу команды на конец сезона
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов после матча 29-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) назвал задачу команды на конец сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

«Если бы перед игрой с «Факелом» нам сказали, что будет ничья, мы были бы недовольны, но по тому, как матч складывался, — ребята молодцы. Ничего не хочется говорить про судейство. Игра тяжёлая, давление, важность результата. Даже в меньшинстве у нас были подходы. Спасибо болельщикам — почти 20 тысяч пришло. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в турнирной таблице, все рядом. Будем настраиваться на игру в Москве с ЦСКА. Задача прежняя — остаться напрямую», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

«Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко покинула зону стыковых матчей. Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на 16-й строчке.

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