Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ман Сити» Силва назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка

Игрок «Ман Сити» Силва назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает разочаровывающим поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в матче финала Кубка Англии, но отметил, что соперник заслужил эту победу.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Это [поражение] очень разочаровывающе для нас. Мы знали, что будем играть с тяжёлой командой, которая защищается низким блоком и очень терпелива в ожидании контратак.

«Сити» не очень здорово сыграл в последней трети, чтобы забить гол. Мы должны были бить пенальти, а ещё у нас было несколько хороших моментов, но соперник заслужил победу. Хорошая работа, «Кристал Пэлас», — приводит слова Силвы BBC.

«Кристал Пэлас» благодаря этой победе сыграет в Лиге Европы.

Материалы по теме
«Сити» сенсационно остался без трофеев! «Пэлас» ждал этого Кубка всю свою историю
«Сити» сенсационно остался без трофеев! «Пэлас» ждал этого Кубка всю свою историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android