Игрок «Ман Сити» Силва назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает разочаровывающим поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в матче финала Кубка Англии, но отметил, что соперник заслужил эту победу.

«Это [поражение] очень разочаровывающе для нас. Мы знали, что будем играть с тяжёлой командой, которая защищается низким блоком и очень терпелива в ожидании контратак.

«Сити» не очень здорово сыграл в последней трети, чтобы забить гол. Мы должны были бить пенальти, а ещё у нас было несколько хороших моментов, но соперник заслужил победу. Хорошая работа, «Кристал Пэлас», — приводит слова Силвы BBC.

«Кристал Пэлас» благодаря этой победе сыграет в Лиге Европы.