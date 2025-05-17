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«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии — 2025

«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии — 2025
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Определились участники Суперкубка Англии — 2025. Первый трофей следующего английского сезона разыграют между собой «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». В субботу, 17 мая, лондонский клуб одержал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии, завоевал трофей и обеспечил себе право на участие в суперкубковой встрече.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

Напомним, Суперкубок разыгрывается в формате одного матча между победителем английской Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии. Ранее чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». Матч между подопечными Арне Слота и Оливера Гласнера состоится предположительно в августе 2025 года.

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Манчестер Сити». В прошлом году «горожане» в серии пенальти одолели «Манчестер Юнайтед» (1:1, 6:7 пен.).

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