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Победный гол в меньшинстве на 90+2-й минуте — в видеообзоре матча «Химки» — «Рубин»

Победный гол в меньшинстве на 90+2-й минуте — в видеообзоре матча «Химки» — «Рубин»
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Подмосковные «Химки» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги одержали победу над казанским «Рубином» (3:2). «Чемпионат» предлагает обзор главных событий этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9'     1:1 Даку – 12'     1:2 Даку – 58'     2:2 Руденко – 67'     3:2 Руденко – 90+2'    
Удаления: Фаринья – 76' / нет

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Рубина» во «ВКонтакте».

Счёт в матче был открыт на девятой минуте: отличился Антон Заболотный. Затем два мяча Мирлинда Даку вывели «Рубин» вперёд. Позже дубль оформил Александр Руденко, забив победный мяч на 90+2-й минуте в меньшинстве. С 76-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления Эдгардо Фариньи.

Эта победа позволила «Химкам» набрать 29 очков и расположиться промежуточно на 11-й строчке турнирной таблицы.

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