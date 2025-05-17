Победный гол в меньшинстве на 90+2-й минуте — в видеообзоре матча «Химки» — «Рубин»

Подмосковные «Химки» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги одержали победу над казанским «Рубином» (3:2). «Чемпионат» предлагает обзор главных событий этой встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Рубина» во «ВКонтакте».

Счёт в матче был открыт на девятой минуте: отличился Антон Заболотный. Затем два мяча Мирлинда Даку вывели «Рубин» вперёд. Позже дубль оформил Александр Руденко, забив победный мяч на 90+2-й минуте в меньшинстве. С 76-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления Эдгардо Фариньи.

Эта победа позволила «Химкам» набрать 29 очков и расположиться промежуточно на 11-й строчке турнирной таблицы.