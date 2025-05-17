Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев выступил с заявлением об уходе из греческого «Паниониоса»

Денис Черышев выступил с заявлением об уходе из греческого «Паниониоса»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник Денис Черышев попрощался с греческим клубом «Паниониос» в своих социальных сетях. Футболист покинул команду в статусе свободного агента.

«Я хотел бы искренне поблагодарить всю семью «Паниониос». Спасибо, что приняли меня и мою семью в этом сезоне. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде за то, что помогали мне во всём. Я желаю вам всего самого лучшего в будущем. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать ещё один шаг в моей карьере! Спасибо всем за поддержку. Мы будем продолжать! Слава богу за всё», — написал Черышев в социальной сети.

34-летний Черышев стал игроком греческого клуба в сентябре 2024 года на правах аренды. В 24 матчах на его счету пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».

Материалы по теме
Официально
Российский футболист Денис Черышев покинет состав греческого «Паниониоса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android