Денис Черышев выступил с заявлением об уходе из греческого «Паниониоса»

Российский полузащитник Денис Черышев попрощался с греческим клубом «Паниониос» в своих социальных сетях. Футболист покинул команду в статусе свободного агента.

«Я хотел бы искренне поблагодарить всю семью «Паниониос». Спасибо, что приняли меня и мою семью в этом сезоне. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде за то, что помогали мне во всём. Я желаю вам всего самого лучшего в будущем. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать ещё один шаг в моей карьере! Спасибо всем за поддержку. Мы будем продолжать! Слава богу за всё», — написал Черышев в социальной сети.

34-летний Черышев стал игроком греческого клуба в сентябре 2024 года на правах аренды. В 24 матчах на его счету пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».