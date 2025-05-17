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Игрок «Пари НН» Александров: уровень РПЛ не падает, а становится лучше

Игрок «Пари НН» Александров: уровень РПЛ не падает, а становится лучше
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров не согласен с мнением, что Российская Премьер-Лига становится хуже после начала украинского конфликта.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

— В РПЛ ты уже четвёртый сезон. Как считаешь, лига меняется или раздражают разговоры, что она становится слабее?
— Тяжело сравнивать, что было до СВО, так как на тот момент смотрел за РПЛ со стадиона в Казани или по телевизору. Сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках, поэтому сложно делать какие-то выходы. Без этого контекста тяжело судить, какой у нас уровень по сравнению с другими чемпионатами. Но не считаю, что РПЛ становится хуже. К нам по-прежнему приезжают качественные легионеры, взять, например, Луиса Энрике из «Зенита». У клубов есть возможности приглашать хороших футболистов.

Так что уровень РПЛ точно не падает, считаю, наоборот, становится лучше. Но, опять же, без еврокубков сложно это точно оценить, — приводит слова Александрова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Президенты обеих организаций заявили, что возвращение допустимо только после урегулирования украинских событий.

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