Игрок «Пари НН» Александров: уровень РПЛ не падает, а становится лучше

Защитник «Пари НН» Виктор Александров не согласен с мнением, что Российская Премьер-Лига становится хуже после начала украинского конфликта.

— В РПЛ ты уже четвёртый сезон. Как считаешь, лига меняется или раздражают разговоры, что она становится слабее?

— Тяжело сравнивать, что было до СВО, так как на тот момент смотрел за РПЛ со стадиона в Казани или по телевизору. Сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках, поэтому сложно делать какие-то выходы. Без этого контекста тяжело судить, какой у нас уровень по сравнению с другими чемпионатами. Но не считаю, что РПЛ становится хуже. К нам по-прежнему приезжают качественные легионеры, взять, например, Луиса Энрике из «Зенита». У клубов есть возможности приглашать хороших футболистов.

Так что уровень РПЛ точно не падает, считаю, наоборот, становится лучше. Но, опять же, без еврокубков сложно это точно оценить, — приводит слова Александрова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Президенты обеих организаций заявили, что возвращение допустимо только после урегулирования украинских событий.