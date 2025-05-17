Валерий Газзаев будет тренером ЦСКА в гала-матче со Сборной Кубка УЕФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вернётся к своей должности в гала-матче со Сборной Кубка УЕФА, посвящённом 20-летию победы армейцев в этом турнире. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

«Тренером ПФК ЦСКА-2005 будет главный творец той великой победы, завоевавший вместе с красно-синими 10 трофеев, наш легендарный и любимый Валерий Газзаев», — сказано в сообщении.

70-летний Газзаев работал с ЦСКА с 2001 по 2003-й, а также с 2004 по 2008 год. Вместе с ним команда, помимо Кубка УЕФА, выиграла девять трофеев.

Гала-матч состоится завтра, 18 мая, на домашнем стадионе ЦСКА в Москве. Начало: 16:30 мск. Тренером европейских звёзд будет Александр Мостовой.