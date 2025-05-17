«Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии, пропустив лишь один гол за весь турнир

«Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка Англии, лишь однажды пропустив в турнире. Финальный матч завершился сухой победой над «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота «Кристал Пэлас» в Кубке Англии — 2024/2025 был забит на стадии 1/8 финала во встрече с «Миллуоллом» (3:1). На 45+14-й минуте отличился защитник Уэс Хардинг. Помимо «Миллуолла», на пути к финалу подопечные Оливера Гласнера одолели «Стокпорт Каунти» (1:0), «Донкастер Роверс» (2:0), «Фулхэм» (3:0) и «Астон Виллу» (3:0).

Таким образом, «Кристал Пэлас» завоевал первый крупный трофей в своей истории — с 18 сентября 1905 года.