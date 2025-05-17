«Борнмут» выступил с заявлением об уходе Хёйсена в «Реал»

Английский «Борнмут» подтвердил, что защитник Дин Хёйсен присоединится к мадридскому «Реалу» по окончании сезона-2024/2025, поскольку испанская команда активировала пункт о выкупе футболиста за сумму около € 60 млн.

«Защитник сыграл важную роль в рекордной кампании клуба, в ходе которой команда Андони Ираолы уже побила свой рекорд по количеству набранных очков в Премьер-лиге.

В этом сезоне Хёйсен провёл 30 матчей в АПЛ, забив голы в ворота «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». В марте 20-летний футболист сыграл свой первый матч в составе сборной Испании, после чего провёл ряд впечатляющих матчей за «вишен».

Все в «Борнмуте» с нетерпением ждут возможности поработать с Дином в оставшихся двух матчах сезона Премьер-лиги, прежде чем он начнёт следующий этап своей карьеры», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.