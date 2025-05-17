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«Вернусь с большим удовольствием». 40-летний Вагнер заявил, что готов вновь играть за ЦСКА

«Вернусь с большим удовольствием». 40-летний Вагнер заявил, что готов вновь играть за ЦСКА
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Нападающий бразильского клуба «Аваи» Вагнер Лав заявил, что открыт к возможному возвращению в московский ЦСКА.

«Все будет зависеть от ЦСКА. Мой действующий контракт заканчивается 31 мая, потом я свободен для подписания новых контрактов. Если позовут, вернусь с большим удовольствием», — приводит слова Лава «РИА Новости Спорт».

Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2009-й, с 2010 по 2012-й, а также в 2013 году. Всего за российский клуб бразилец в 259 матчах забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

Сейчас Вагнер находится в Москве, где завтра, 18 мая, состоится гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

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