Итоги сезона-2024/2025 для Александра Головина и «Монако»
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Завершился сезон-2024/2025 в чемпионате Франции. Российский полузащитник Александр Головин вместе с «Монако» закончил его на третьем месте, дающем право участия в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
4 : 0
Монако
Монако
1:0 Эль-Айнауи – 21' 2:0 Эль-Айнауи – 56' 3:0 Томассон – 73' 4:0 Зарури – 78'
Удаления: нет / Магасса – 52'
28-летний Головин в настоящий момент восстанавливается после травмы. В 29 матчах прошедшего сезона на его счету три гола и результативная передача. В кампании-2023/2024 Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. «Монако» завершил сезон-2023/2024 на втором месте с отставанием от «ПСЖ» в девять очков.
Контракт Головина с французским клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2029 года.
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