Итоги сезона-2024/2025 для Александра Головина и «Монако»

Завершился сезон-2024/2025 в чемпионате Франции. Российский полузащитник Александр Головин вместе с «Монако» закончил его на третьем месте, дающем право участия в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

28-летний Головин в настоящий момент восстанавливается после травмы. В 29 матчах прошедшего сезона на его счету три гола и результативная передача. В кампании-2023/2024 Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. «Монако» завершил сезон-2023/2024 на втором месте с отставанием от «ПСЖ» в девять очков.

Контракт Головина с французским клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2029 года.