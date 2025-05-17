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Президент «Урала» Иванов отреагировал на слухи о назначении Евгения Калешина

Президент «Урала» Иванов отреагировал на слухи о назначении Евгения Калешина
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о назначении Евгения Калешина на пост главного тренера екатеринбуржцев. На данный момент де-юре главным тренером «Урала» является Сергей Томаров, так как у Олега Шатова отсутствует необходимая лицензия.

«Калешин может возглавить «Урал»? Звоните тому, кто дал эту информацию. Если мы объявим, тогда и звоните мне. Я не знаю [о Калешине]. Мы такую информацию не давали», — приводит слова Иванова Sport24.

После 32 сыгранных матчей «Урал» набрал 53 очка. «Шмели» занимают пятое место. Победителем Мелбет Первой лиги стала «Балтика», которая за тур до конца оторвалась от идущего вторым «Торпедо» на четыре очка. Калининградцы выиграли Первую лигу во второй раз в истории и вернулись в Российскую Премьер-Лигу спустя год.

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Источник: цель возможного прихода в «Урал» Калешина — заблокировать назначение Юрана
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