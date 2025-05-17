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«С радостью согласился». Мостовой показал, как едет в поезде на гала-матч ЦСКА

«С радостью согласился». Мостовой показал, как едет в поезде на гала-матч ЦСКА
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на приглашение возглавить сборную звёзд в гала-матче в честь 20-летния победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Ранее об участии 56-летнего специалиста в игре в качестве тренера сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Ёлки-палки! Когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, с радостью согласился. И, как вы понимаете, нахожусь в поезде, вот, с нашим гранёным стаканчиком еду в Москву. До скорой встречи», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале ЦАРЬ.

Гала-матч состоится завтра, 18 мая, на «ВЭБ Арене» в Москве. Легенды ЦСКА, принимавшие участие в завоевании трофея, сыграют с футболистами команд, которые армейцы прошли на пути к титулу. Встреча начнётся в 16:30 мск.

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