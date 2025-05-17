«Очень обидно». Президент «Оренбурга» высказался о вылете команды из РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о вылете команды из Российской Премьер-Лиги после поражения от «Краснодара» в матче 29-го тура (1:2). Оренбуржцы лишились математических шансов остаться в высшем дивизионе.

«Конечно, очень обидно. Обидно в первую очередь из‑за того, что проиграли матч, потому что, на мой взгляд, могли рассчитывать на другой результат, но это футбол. Конечно, в раздевалке все убиты, рассчитывали, что сможем остаться по спортивному принципу. Сейчас будем смотреть, что будет с «Химками». Если в следующем сезоне будем играть в ФНЛ, то будем ставить задачу выйти в РПЛ, уверен, что сделаем это сразу.

Пока вопрос о продолжении работы Слишковича не поднимали, всё будем обсуждать в конце сезона. Что касается Габриэла (Флорентина), тоже ждём окончания чемпионата. Для нас и для него важно, в какой лиге играть», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

После 29 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.