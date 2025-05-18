Итоги сезона-2024/2025 для Далера Кузяева и «Гавра»

Завершился сезон-2024/2025 в чемпионате Франции. Российский полузащитник Далер Кузяев вместе с «Гавром» завершил его вне зоны стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе страны. Команда спаслась в последнем матче.

«Гавр» проигрывал «Страсбургу» к 70-й минуте, но после этого забил дважды, победный гол — с пенальти на 90+9-й минуте. В итоге «Гавр» спасся от стыковых матчей, а «Страсбург» лишился еврокубков.

32-летний Кузяев провёл на поле 645 минут в 13 матчах во всех турнирах, забив один гол. Россиянин не выходил на поле в рамках Лиги 1 с 5 января 2025 года. Его контракт с «Гавром» истекает в конце сезона.

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