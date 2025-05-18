Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев: статистика 2025 год, голы, голевые передачи, ассисты, Гавр

Итоги сезона-2024/2025 для Далера Кузяева и «Гавра»
Комментарии

Завершился сезон-2024/2025 в чемпионате Франции. Российский полузащитник Далер Кузяев вместе с «Гавром» завершил его вне зоны стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе страны. Команда спаслась в последнем матче.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 3
Гавр
Гавр
1:0 Сантос – 20'     1:1 Туре – 43'     2:1 Нанаси – 53'     2:2 Казимир – 70'     2:3 Туре – 90+9'    
Удаления: Омобамиделе – 90+8' / нет

«Гавр» проигрывал «Страсбургу» к 70-й минуте, но после этого забил дважды, победный гол — с пенальти на 90+9-й минуте. В итоге «Гавр» спасся от стыковых матчей, а «Страсбург» лишился еврокубков.

32-летний Кузяев провёл на поле 645 минут в 13 матчах во всех турнирах, забив один гол. Россиянин не выходил на поле в рамках Лиги 1 с 5 января 2025 года. Его контракт с «Гавром» истекает в конце сезона.

Материалы по теме
Отец Кузяева высказался о будущем Далера в случае ухода из «Гавра»

Как всё начиналось:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android