Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженоа — Аталанта, результат матча 17 мая 2025, счёт 2:3, Серия А 2024-2025

«Аталанта» победила «Дженоа» в Серии А, дважды уступая в счёте по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Давиде Герсини. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали футболисты из Бергамо.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 3
Аталанта
Бергамо
1:0 Пинамонти – 37'     1:1 Сулемана – 47'     2:1 Пинамонти – 58'     2:2 Мальдини – 63'     2:3 Ретеги – 89'    

На 37-й минуте нападающий Андреа Пинамонти вывел «Дженоа» вперёд. На 47-й минуте полузащитник «Аталанты» Ибраим Сулемана восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пинамонти оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Аталанты» Даниэль Мальдини вновь сравнял счёт. На 89-й минуте форвард гостей Матео Ретеги принёс своей команде победу.

«Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А третье место. В активе команды 74 очка в 37 матчах. «Дженоа» с 40 очками располагается на 13-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android